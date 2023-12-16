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У Маріуполі партизани підірвали автомобіль з російським офіцером

Підірвали автівку офіцера одного з кавказьких підрозділів.

У Маріуполі партизани підірвали автомобіль з російським офіцером
Фото: Петро Андрющенко

Спротив Маріуполя підірвав автівку російського військового офіцера, який належить до одного з кавказьких підрозділів, – повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Маріупольський Спротив підірвав автівку російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів. Разом з офіцером. По вул. Нестерова в Приморському районі (так зване с. Кіровка). Офіцер знаходиться в лікарні Маріуполя. Сам підрив стався синхронно з Маріупольською Бавовною, що дозволило скрити його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації. Тримаємо пальці, аби сволота пішла співати разом з Кобзоном, але факт знешкодження окупантів прямою дією – це прям красивіше за бавовну", – розповідає радник мера.

Фото: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко

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