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Збройні сили знищили майже тисячу російських окупантів

Загальні втрати росіян склали 344 820 осіб.

Збройні сили знищили майже тисячу російських окупантів
Фото: тг-канал Гострі Картузи

За минулу добу Збройні сили України знищили 930 росіян, 14 ворожих танків та 1 крилату ракету. Загальні втрати ворога від почтаку повномасштабного вторгнення склали 344 820 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 344820 (+930) осіб,
  • танків ‒ 5720 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10667 (+13) од,
  • артилерійських систем – 8100 (+1) од,
  • РСЗВ – 920 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6238 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1609 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10710 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1190 (+1)

Дані уточнюються.

За минулу добу на Таврійському напрямку знищено 413 окупантів. 

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