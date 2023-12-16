Збройні сили знищили майже тисячу російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили 930 росіян, 14 ворожих танків та 1 крилату ракету. Загальні втрати ворога від почтаку повномасштабного вторгнення склали 344 820 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 344820 (+930) осіб,
- танків ‒ 5720 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10667 (+13) од,
- артилерійських систем – 8100 (+1) од,
- РСЗВ – 920 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6238 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1609 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10710 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 1190 (+1)
Дані уточнюються.
За минулу добу на Таврійському напрямку знищено 413 окупантів.