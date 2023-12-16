Збройні сили знищили майже тисячу російських окупантів

За минулу добу на Таврійському напрямку знищено 413 окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.23 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Збройні сили України знищили 930 росіян, 14 ворожих танків та 1 крилату ракету. Загальні втрати ворога від почтаку повномасштабного вторгнення склали 344 820 осіб.

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