На Таврійському напрямку ворог зменшив кількість авіаударів, – Тарнавський

На Таврійському напрямку ворог помітно зменшив кількість боєзіткнень та ворожих авіаударів в минулої доби. Однак, російська армія продовжує активні піхотні атаки та артилерійські обстріли.

Про це інформує командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”, бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби російські загарбники завдали 6 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень та здійснили 601 артобстріл. Наші воїни стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках", – зазначає командувач.

Загальні втрати ворога минулої доби склали 413 осіб та 19 одиниць техніки.