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В Києві невідомі знищили дуб, висаджений в пам'ять про Романа Ратушного

Дерево висадили 13 грудня.

В Києві невідомі знищили дуб, висаджений в пам'ять про Романа Ратушного
Фото: Київзеленбуд

В ніч на 15 грудня на вул. Січових Стрільців, 49 у Шевченківському районі Києва невідомі знищили дуб, висаджений в пам'ять про Романа Ратушного.

Про це повідомила пресслужба КО “Київзеленбуд”.

Дванадцятирічний дуб, наданий громадською організацією “Зберегти Квіти України”, кияни висадили 13 грудня. Він мав стати символом боротьби за незалежність України та живим нагадуванням про ціну нашої свободи.

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Озеленювачі Шевченківського району Києва та меценати звернулися до правоохоронних органів з проханням встановити та притягнути до відповідальності осіб, що знищили дерево.

Фото: Київзеленбуд

Що відомо про Романа Ратушного

  • 9 червня 2022 року у бою з російськими окупантами під Ізюмом Харківської області загинув Роман Ратушний. Він воював у складі 93 омбр "Холодний Яр" як розвідник.
  • Ратушному було 24 роки. У 16 років брав участь у Революції Гідності, був громадським активістом, захищав Протасів Яр у Києві від забудови.
  • Про те, як активісти на чолі з Ратушним боролись за збереження Протасового Яру, дивіться в інтервʼю LB із ним: "Гарантувати безпеку в цій країні не може ніхто". 
  • 14 липня 2022 року депутати Київської міської ради проголосували за створення ландшафтного заказника "Протасів Яр".
  • У вересні минулого року Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі Києва на вулицю імені Романа Ратушного.
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