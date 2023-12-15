В Києві невідомі знищили дуб, висаджений в пам'ять про Романа Ратушного

В ніч на 15 грудня на вул. Січових Стрільців, 49 у Шевченківському районі Києва невідомі знищили дуб, висаджений в пам'ять про Романа Ратушного.

Про це повідомила пресслужба КО “Київзеленбуд”.

Дванадцятирічний дуб, наданий громадською організацією “Зберегти Квіти України”, кияни висадили 13 грудня. Він мав стати символом боротьби за незалежність України та живим нагадуванням про ціну нашої свободи.

Озеленювачі Шевченківського району Києва та меценати звернулися до правоохоронних органів з проханням встановити та притягнути до відповідальності осіб, що знищили дерево.

Фото: Київзеленбуд

Що відомо про Романа Ратушного