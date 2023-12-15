На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
СпецпроєктУрятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Ідею для Орбана покинути зал під час голосування лідерів ЄС за "українське питання" озвучив Шольц
Ідею для Орбана покинути зал під час голосування лідерів ЄС за "українське питання" озвучив Шольц
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
ГоловнаСуспільствоВійна

Сільський голова має право особисто підписувати повістки, - Умєров

Також сільський голова має право формувати повістки.

Сільський голова має право особисто підписувати повістки, - Умєров
Фото: Військова служба правопорядку у ЗСУ

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив міністр оборони України Рустем Умєров розповів, хто крім працівників ТЦК та СП має право підписувати повістки.

“Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету Міністрів за номером 352”, - сказав Умєров у відповідь на питання.

Підписуйтесь на наш Google News

Він додав, що інші питання зараз опрацьовуються законодавчо, і будуть озвучені після ухвалення Верховною Радою.

Яка ситуація з мобілізацією та демобілізацією в Україні

  • Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що на наступному засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянуть пропозиції щодо мобілізації.

  • Питання мобілізації вже порушували на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент Зеленський заявив, що деякі пропозиції з цього приводу вже є, але він чекає на "комплексні рішення".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies