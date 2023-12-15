Сільський голова має право особисто підписувати повістки, - Умєров

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив міністр оборони України Рустем Умєров розповів, хто крім працівників ТЦК та СП має право підписувати повістки.

“Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету Міністрів за номером 352”, - сказав Умєров у відповідь на питання.

Він додав, що інші питання зараз опрацьовуються законодавчо, і будуть озвучені після ухвалення Верховною Радою.

Яка ситуація з мобілізацією та демобілізацією в Україні

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що на наступному засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянуть пропозиції щодо мобілізації.

Питання мобілізації вже порушували на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент Зеленський заявив, що деякі пропозиції з цього приводу вже є, але він чекає на "комплексні рішення".