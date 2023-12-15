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Відтепер для перебування у прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу ДПСУ

В’їжджати у контрольований прикордонний район, перебувати, проживати або пересуватися в його межах дозволено на підставі документів, що посвідчують особу.

Відтепер для перебування у прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу ДПСУ
Фото: ДПСУ

Кабмін вніс зміни до постанови “Про прикордонний режим”. Відтепер для перебування у прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу ДПСУ.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Згідно зі змінами, громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право в’їжджати у контрольований прикордонний район, перебувати, проживати або пересуватися в його межах на підставі документів, що посвідчують їх особу.

Крім того, діють обмеження у вільному в'їзді, перебуванні, проживанні, провадженні робіт й пересуванні осіб у прикордонній смузі – ділянці місцевості завширшки 5 км від лінії держкордону.

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Особи, які планують здійснювати в’їзд, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги, мають отримати дозвіл у органу ДПСУ, який безпосередньо виконує завдання у визначеній зоні відповідальності. 

Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Дозвіл фізособам до 18 років надається за зверненням одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або іншого законного представника.

Окрім цього, Урядом установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30–50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми.

Вздовж лінії державного кордону України з РФ і Білоруссю йдеться про земельні ділянки шириною до 2 км, які надано в постійне користування військовим частинам ДПСУ для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

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