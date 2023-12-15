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Литва відремонтувала пошкоджені на війні танки Leopard-2 для ЗСУ

Вже скоро танки повернуться на фронт.

Литва відремонтувала пошкоджені на війні танки Leopard-2 для ЗСУ
Фото: Міноборони Литви, "Х"

Литва відремонтувала перші пошкоджені на фронті танки Leopard2. Невдовзі танки повернуться в Україну. Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви в мережі "Х".

"Перші відремонтовані в Литві танки "Леопард-2" готуються до України! Прибувши з передової, ці танки тепер готові до повернення", — ідеться у повідомленні.

  • На початку грудня Міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію "Коаліції з розмінування". Йдеться як про елементи "гуманітарного розмінування", так і звільнених окупованих територій і "бойового розмінування".
  • Також Україна та Литва розпочинають співпрацю у галузі досліджень і розробок оборонної промисловості.
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