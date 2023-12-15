Литва відремонтувала пошкоджені на війні танки Leopard-2 для ЗСУ

Вже скоро танки повернуться на фронт.

Литва відремонтувала перші пошкоджені на фронті танки Leopard2. Невдовзі танки повернуться в Україну. Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви в мережі "Х".

"Перші відремонтовані в Литві танки "Леопард-2" готуються до України! Прибувши з передової, ці танки тепер готові до повернення", — ідеться у повідомленні.