Литва відремонтувала пошкоджені на війні танки Leopard-2 для ЗСУ

Литва відремонтувала перші пошкоджені на фронті танки Leopard2. Невдовзі танки повернуться в Україну. Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви в мережі "Х".
"Перші відремонтовані в Литві танки "Леопард-2" готуються до України! Прибувши з передової, ці танки тепер готові до повернення", — ідеться у повідомленні.
- На початку грудня Міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію "Коаліції з розмінування". Йдеться як про елементи "гуманітарного розмінування", так і звільнених окупованих територій і "бойового розмінування".
- Також Україна та Литва розпочинають співпрацю у галузі досліджень і розробок оборонної промисловості.