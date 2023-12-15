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У Києві школярів не пустили до укриття під час тривоги, бо вони були з собакою

Поліція відкрила кримінальне провадження.

У Києві школярів не пустили до укриття під час тривоги, бо вони були з собакою
Фото: Київська прокуратура

У Святошинському районі Києва школярів не пустили до укриття під час тривоги.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Подія сталася 14 грудня під час повітряної тривоги, приблизно о 15:30. Тоді брат із сестрою, 2011 і 2012 року народження, прямували до укриття у школі, в якій вони навчаються.

Однак, охоронець не пустив їх до бомбосховища через те, що малеча була з домашнім улюбленцем – собакою породи "мальтіпу".

"Своїми діями охоронець залишив дітей в небезпеці під час можливого обстрілу. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу - залишення в небезпеці", – повідомили в поліції.

Журналістка Тетяна Даниленко у своєму Facebook написала додаткову інформацію.

"Минулого року їхній батько Юрій Овчинніков загинув у Запорізькій області у складі ССО «Азов». А сьогодні під уламками російської ракети прямо в Києві ледве не загинули його діти. Їх просто не пустили в укриття школи №40 (Святошинський район). Причина - діти були зі своїм другом, собачкою Айкою породи мальтіпу. Охоронець прогнав школярів, коли ті відмовилися лишати песика на вулиці. Поки Саша і Богдан бігли шукати інше сховище, у них над головами збили ракету", -  пише Даниленко. 

Мати дітей була впевнена, що діти в безпеці, бо вони зателефонували їй коли йшли до сховища. Однак пізніше дівчинка подзвонила вже в істериці, бо страшно злякалася. Мама змушена була раніше йти з роботи, аби заспокоїти дітей і розібратися в ситуації.

"Директор запевнила, що інакше діяти школа не могла, бо раптом в інших школярів – алергія на собак. Приїхала поліція, в якої мама прямо запитала, хто був би винен, якби з дітьми сталося непоправне. Правоохоронці розводять руками. Страшний символізм для вдови загиблого героя – сьогоднішня ситуація з дітьми трапилася рівно в тому місці, куди її кохайний Юра 24-го лютого 2022-го прийшов, щоб стати добровольцем і вже ніколи не повернувся додому", — написала Даниленко.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав недопуск дітей в шкільне укриття через собаку неприпустимим. 

"І прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження", – написав він у фейсбук. 

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