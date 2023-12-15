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Три доби поспіль росіяни штурмують по 80 разів на день на Таврійському напрямку

Захисники тримають оборону. 

Три доби поспіль росіяни штурмують по 80 разів на день на Таврійському напрямку
Олександр Тарнавський
Фото: Тарнавський Teleпram

Окупанти не зменшують кількості бойових зіткнень в зоні операційно-стратегічного угруповання військ "Таврія". Три дні поспіль ворог проводив близько 80 штурмових дій щодобово. 

Більшість – у Донецькій області, повідомив у Telegram командувач ОСУВ Олександр Тарнавський. За його словами, ворог здебільшого штурмує групами до 20 осіб. 

"Діють, зокрема, і за підтримки бронетехніки. Вчора знову відбулось збільшення кількості авіаударів, ворог застосовує авіабомби. В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби російські загарбники завдали 15 авіаударів, провели 76 бойових зіткнень та здійснили 631 артобстріл. Наші воїни стійко тримають оборону", – сказав він.

Загальні втрати ворога минулої доби склали 414 осіб. Знищено 23 одиниці військової техніки. Зокрема, один танк, 10 ББМ, два артилерійські системи, три ПТРК, один БпЛА, чотири автомобілі, дві одиниці спецтехніки та два склади боєприпасів. Ще 20 одиниць техніки ворога пошкоджено.

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