Загибла в Херсонській області, збиття БпЛА в Хмельницькій і ракета в Дніпропетровській: як минула доба

Учора вдень ворог атакував Хмельницьку область ракетами. В Хмельницькому районі було чутно вибухи. Вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО знешкодили три БпЛА типу Shahed. Інформація про травмованих та руйнування не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу було п'ять обстрілів (42 вибухи). Ворог обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони із мінометів та використав дрон-камікадзе, "градів". Внаслідок вибуху у селі Новгород-Сіверської громади (удар дрона-камікадзе) пошкоджено трансформаторну підстанцію та лінію живлення насосу водонапірної вежі.

У Дніпропетровській ввечері сили ППО збили крилату ракету над Дніпровським районом. Опівночі – артилерійський обстріл Нікополя. Ворожі снаряди пошкодили одне з підприємств міста. Минулося без жертв.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади. Без наслідків. Ніч на Сумщині минула без обстрілів.

Минулої доби загарбники штурмували східніше Тернів на Донеччині, що неподалік Невського. По території Серебрянського лісництва Луганської області загарбники вчора завдали авіаційний удар, також били з артилерії та мінометів. Від ворожої артилерії постраждали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 121 обстріл (523 снаряди).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Вовчанськ, Ветеринарне, Гур’їв Козачок. ЗСУ в районі Синьківки Куп'янського району відбили 15 ворожих атак. У результаті ворожого обстрілу Куп'янська-Вузлового пошкоджено будівлю дитячого садка. Без постраждалих. У Запорізькій минулої доби ворог завдав 87 ударів по 18 населених пунктах. Загарбники обстріляли з ракетних систем залпового вогню Малу Токмачку й Роботине, атакували п'ятьма безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малу Токмачку й Полтавку, а також вгатили авіаційним снарядом по Преображенці. По території Гуляйполя, Білогір'я, Левадного, Новоданилівки, Полтавки, Роботиного, П'ятихаток, Степового, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 79 артударів.

У Донецькій минулої доби під вогнем рашистів: Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ АКХЗ), Торецьк (будівля ДСНС, будівля Укртелеком, будівля поліції), Щербинівка (за межами населеного пункту), Богданівка (околиці населеного пункту), Новобахмутівка (автодорога), Ласточкине (житловий сектор), Курахове (житловий сектор, територія Курахівської ТЕС). Пошкоджено житловий будинок, ЛЕП, будівля ДСНС, будівля Укртелекому, два службових автомобіля поліції, будівля поліції, будівля суду, кафе, будівля прокуратури, шість цивільних автомобілів, будівля банка, силовий кабель Курахівської ТЕС.

У Миколаївській в ніч на 15 грудня силами та засобами протиповітряної оборони знищено вісім ворожих БпЛА Shahed-131/136. Вчора та цієї ночі ворог завдавав артилерійські удари по Очакову та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 102 обстріли (673 снаряди), з них по Херсону – дев'ять обстрілів (30 снарядів). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області, підприємства та зерновий термінал у Херсонському районі. Ворог обстріляв багатоквартирний будинок в Антонівці. В одній з осель поранення отримала 79-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні. Медики надають потерпілій допомогу. Також ворог вдарив по Центральному району Херсона. Постраждав 57-річний чоловік, котрий на момент обстрілу знаходився на вулиці. "Швидка" доставила потерпілого до лікарні. На жаль, від отриманих поранень він помер у медичному закладі. Також ворожим вогнем поранено 80-річну херсонку. Їй надають допомогу. Збито ворожий БпЛА "Шахед". За добу по області одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.