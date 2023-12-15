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Ворожі ДРГ сім разів намагалися перетнути кордон України, – Наєв

Зокрема, ворог намагався проникнути та територію України на Сумщині.

Ворожі ДРГ сім разів намагалися перетнути кордон України, – Наєв
Фото: Міноборони

Протягом двох тижнів зафіксували сім намагань ворожих ДРГ  потрапити на територію України.

За повідомленням командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, у пʼятьох випадках нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику, який зазнавши втрат – відступив.

Як зазначив Наєв,  ворожі ДРГ заходять із Брянської, Курської і частково Білгородської областей Росії у смугах Чернігівської, Сумської, та одного із районів Харсківської областей. 

Зокрема, в районі Миропілля, що на Сумщині, одна з ДРГ намагалася перетнути державний кордон України. Проте противника вчасно виявили і нанесли вогневе ураження з мінометів, артилерії та стрілецької зброї військові територіальної оборони та Держприкордонслужби. 

За повідомленням Держприкордонслужби, окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються.

На найбільш небезпечних напрямках на Чернігівщині ЗСУ обладнують оборонні рубежі, проте зараз там ситуація стабільна. 

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