Головне за четвер, 14 грудня: атака "Кинджалами", удари по Хмельниччині, знакове рішення лідерів ЄС

Президент Євроради Шарль Мішель повідомляє журналістам, що Європейська Рада вирішила розпочати переговори про вступ України та М

Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Про це оголосив голова Європейської ради Шарль Мішель у мережі "Х".

Також Єврокомісія надала статус кандидата Грузії і розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства.

Голова Євроради назвав це чітким сигналом надії для їхніх людей і для нашого континенту.

"Ми багато працювали, щоб підготуватися д цієї Ради ЄС. Важливо, що жодна країна-член не була проти цього рішення. Саме тому ми мали можливість зробити це повідомлення сьогодні ввечері. Ми продовжуємо працювати, бо ми все ще маємо роботу по багатьох напрямках. Це складні дебати, і я впевнений, що ухвалимо рішення, об'єднане цими темами", - розповів Мішель у коментарі журналістам.

Докладніше про цю подію – в нашій новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 82 бойових зіткнення.

Ворог завдав чотирьох ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Авдіївському ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Українські захисники відбили 19 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 - південніше Сєверного, Первомайського та Невельського.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 14 грудня – в нашій новині.

14 грудня Росія атакувала ракетами Хмельниччину.

Як повідомив в етері телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, під прицілом був Старокостянтинів.

"Відбувся пуск ракет, і вони попрямували до Хмельницької області. Ракета як мінімум. Я маю на увазі у напрямку Старокостянтинова. Оголошення тривоги відбулося о 14:09 приблизно, коли залунав сигнал по всій Україні. І фактично через 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги був "приліт" у Хмельницькій області", - розповів Ігнат.

Речник ПС підтвердив, що росіяни завдали удару аеробалістичною ракетою "Кинджал". "Пустили по Старокостянтинову... Там є і військовий об'єкт тощо", - додав Ігнат.

Він зазначив, що про наслідки роботи "Кинджалів", "а це був Х-47 "Кинджал", ми не говоримо" і що "нехай ворог робить свої висновки. Не будемо давати інформацію, куди вони цілили, влучили чи не влучили", - сказав речник.

Згодом перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про "приліт" у Миролюбненській громаді. Про потерпілих і руйнування наразі не повідомляють.

За інформацією Повітряних сил, сьогодні вдень РФ здійснила декілька запусків ракет "Кинджал". Спершу – в бік Хмельниччини, пізніше – Сумщини. Менш ніж через годину після першої атаки росіяни розпочали другу і випустили ракети на Київ та знову Старокостянтинів Хмельницької області.

Пресслужба Повітряних Сил ЗСУ повідомила, що російські окупанти завдали ракетного удару “Кинджалами” з літаків МіГ-31К.

Загалом росіяни випустили три аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 “Кинджал” із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області РФ. Ракети спрямували у напрямку Києва та Старокостянтинова.

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил ЗСУ знищив одну ракету Х-47М2 “Кинджал” в Київській області.

Німеччина оголосила про черговий пакет допомоги для України.

"Він включає поставки від Федеральних збройних сил, від промисловості та заходи допомоги разом з партнерами, які, зокрема, фінансуються з фондів федерального уряду для розвитку потенціалу безпеки", – повідомили на сайті Бундестагу.

У переліку нового озброєння 9 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206), 1 ЗРК Patriot із запчастинами, ракети до Patriot, 7390 снарядів калібру 155 мм, 3 мобільні, дистанційно керовані і захищені системи розмінування та інше необхідне обладння.

Президент Володимир Зеленський перебуває у Німеччині з неоголошеним візитом, метою якого є відвідання військової бази у Вісбадені, звідки йде координація допомоги від партнерів.

Нардепку Олену Шуляк переобрали головою партії "Слуга народу". Про це повідомила пресслужба партії.

За даними LB.ua, інших охочих кандидатів очолити партію не було. 14 грудня відбувся з’їзд партії "Слуга народу", де розглянули питання обрання голови партії після закінчення за статутом дворічного терміну повноважень керівниці партії Олени Шуляк.

"Переобрали, бо був один кандидат, відповідно рішення очевидне. Всі, кому пропонували (Ред.: очолити партію), відмовилися ще на початку тижня. Особисто я участі в обговоренні не брав. У мене інші справи", – повідомив один з членів партії "Слуга народу".

Також LB.UA отримав скрін переписки у партійному чаті, де нардепи політради обговорюють між собою з’їзд партії.

Подробиці – в нашій новині.

13 грудня в рамках спільного проєкту LB.ua і EFI Group «Нова країна» відбулася дискусійна панель, присвячена викликам і перспективам, які постануть перед Україною у 2024 році.

Почесними гостями дискусії цього разу були:

Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Сергій Рахманін, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки;

Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group.

Також до дискусії долучився радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Під час дискусії обговорювалися безпекові, політичні й економічні питання.

Подробиці – в нашому репортажі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!