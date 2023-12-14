Київ отримав бюджет на 2024 рік, - КМДА

Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Доходи запланували в сумі понад 72,6 млрд грн, видатки – понад 85,3 млрд. На допомогу ЗСУ у бюджеті попередньо передбачили 1 млрд грн.

"Бюджет планували з урахуванням реалій та потреб воєнного стану. Пріоритетне завдання – забезпечити роботу критичної інфраструктури", - наголосили в КМДА.

У 2024-му Київ продовжить допомагати військовим, ветеранам та їхнім родинам, сім’ям загиблих воїнів за програмою підтримки захисників - на це передбачили 742 млн грн.

На освіту виділили понад 27,2 млрд грн. На транспорт, дорожнє господарство та зв’язок запланували понад 23,8 млрд грн. На житлово-комунальне господарство виділять 8,2 млрд грн, соціальний захист – 7,8 млрд грн. На охорону здоров’я заплановано близько 6 млрд грн.