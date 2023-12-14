​НБУ радить банкам створити резервні канали зв’язку після кібератаки на "Київстар"

Збій у мобільного оператора призвів до того, що частина банківської інфраструктури не працювала.

Українські банки мають створити резервні канали зв’язку для POS-терміналів. Кібератака на "Київстар" і збій у мобільного оператора призвів до того, що частина банківської інфраструктури не працювала.

Про це заявив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан, повідомляє пресслужба НБУ.

Наразі переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі. Безперебійно працюють банківські відділення. Безготівкові розрахунки здійснюються в штатному режимі. Також немає складнощів у роботі мобільних додатків банків, вони стабільно функціонують, адже здебільшого використовують в процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації.

Проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку Київстар.

"Наразі банки вже активно вирішують цю ситуацію – переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi", - зазначив Шабан. Він також звернув увагу банків на необхідності уточнення планів їх безперервної роботи з урахуванням нових обставин.

"Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів", – додав він.

Заступник Голови НБУ розповів, що впродовж 2022-2023 років постійно фіксуються кібератаки різного рівня складності на об’єкти інформаційної інфраструктури банків та небанківських фінустанов. Він закликав учасників фінансового ринку бути пильними, посилювати рівень інформаційної безпеки та дотримуватися вимог НБУ в цій сфері.

Що відомо про атаку на "Київстар"