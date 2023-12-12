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У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
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У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг

Компанія повідомила, що фахівці працюють над усуненням збою. 

У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
Фото: chudniv.news

У роботі мобільного оператора "Київстар" вранці 12 грудня стався збій. Немає зв'язку, Інтернет не працює.

Також не працюють мобільний додаток і сайт компанії. На сторінці "Київстар" у X повідомили, що фахівці працюють над усуненням збою.

"Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази", – йдеться у повідомленні.

Речниця компанії Леліченко в коментарі УП порадила користувачам на час поломки скористатися послугою "Національний роумінг".

У Дії нагадали, як його підключити.

Як включити національний роумінг?

Скористайтеся національним роумінгом – це дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.

Для цього:

Вимкніть автовибір мережі. На Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі. 

Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.

Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS.

  • Торік масштабний збій у роботі цього оператора був в квітні. Причиною назвали аварію. Також збій відбувся на початку лютого 2022. 
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