У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг

У роботі мобільного оператора "Київстар" вранці 12 грудня стався збій. Немає зв'язку, Інтернет не працює.
Також не працюють мобільний додаток і сайт компанії. На сторінці "Київстар" у X повідомили, що фахівці працюють над усуненням збою.
"Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази", – йдеться у повідомленні.
Речниця компанії Леліченко в коментарі УП порадила користувачам на час поломки скористатися послугою "Національний роумінг".
У Дії нагадали, як його підключити.
Як включити національний роумінг?
Скористайтеся національним роумінгом – це дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.
Для цього:
Вимкніть автовибір мережі. На Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.
Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.
Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS.
- Торік масштабний збій у роботі цього оператора був в квітні. Причиною назвали аварію. Також збій відбувся на початку лютого 2022.