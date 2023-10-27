Українська ІТ-армія паралізувала комунікації росіян на окупованих українських територіях, - Федоров

Кіберфахівці зупинили роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів на ТОТ.

ІТ-армія зупинила роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словам, під кіберудар потрапили компанії «Кримтелеком», «Міранда-медіа» та «МирТелеком».

Наразі частково паралізовані комунікації окупаційних військ у Криму та на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей.

Федоров додав, що ІТ-армія нарощує міць та готується до наступних операцій.

Нагадаємо, раніше українські кіберфахівці зламали російську систему бронювання авіаквитків Leonardo, зупинивши цим роботу найбільших аеропортів Росії.

Також хакери разом із СБУ "зламали" 30-мільйонну базу даних клієнтів «Альфа-банку».