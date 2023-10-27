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Українська ІТ-армія паралізувала комунікації росіян на окупованих українських територіях, - Федоров

Кіберфахівці зупинили роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів на ТОТ.

Українська ІТ-армія паралізувала комунікації росіян на окупованих українських територіях, - Федоров
Михайло Федоров
Фото: надано пресслужбою

ІТ-армія зупинила роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словам, під кіберудар потрапили компанії «Кримтелеком», «Міранда-медіа» та «МирТелеком». 

Наразі частково паралізовані комунікації окупаційних військ у Криму та на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей.

Федоров додав, що ІТ-армія нарощує міць та готується до наступних операцій.

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Нагадаємо, раніше українські кіберфахівці зламали російську систему бронювання авіаквитків Leonardo, зупинивши цим роботу найбільших аеропортів Росії.

Також хакери разом із СБУ "зламали" 30-мільйонну базу даних клієнтів «Альфа-банку».

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