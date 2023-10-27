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Росіяни поранили на Херсонщині подружжя пенсіонерів

Окупанти скинули на Михайлівку вибухівку з безпілотника.

Росіяни поранили на Херсонщині подружжя пенсіонерів
Фото: змі окупантів

Російську окупанти поранили на Херсонщині подружжя пенсіонерів.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Ворог атакував нині близько 15:40 Михайлівку, на яку скинув із дрона вибухівку.

Поранення отримав 79-річний місцевий житель, а також його 73-річна дружина. Обох потерпілих госпіталізували.

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Нагадаємо, російські окупанти обстріляли нині після обіду с. Кіндрашівку Купʼянського району Харківщини. Є поранена.

Вранці під обстріл потрапило селище Зеленівка Херсонської області та середмістя Херсона. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

У Нікополі на Дніпропетровщині вороги поранили п'ятирічну дитину і жінку.

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