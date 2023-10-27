Росіяни поранили на Херсонщині подружжя пенсіонерів

Російську окупанти поранили на Херсонщині подружжя пенсіонерів.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Ворог атакував нині близько 15:40 Михайлівку, на яку скинув із дрона вибухівку.
Поранення отримав 79-річний місцевий житель, а також його 73-річна дружина. Обох потерпілих госпіталізували.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли нині після обіду с. Кіндрашівку Купʼянського району Харківщини. Є поранена.
Вранці під обстріл потрапило селище Зеленівка Херсонської області та середмістя Херсона. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
У Нікополі на Дніпропетровщині вороги поранили п'ятирічну дитину і жінку.