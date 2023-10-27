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​Через сильні дощі на Закарпатті прогнозують затоплення

У гірських районах є загроза сходження локальних селевих потоків.

​Через сильні дощі на Закарпатті прогнозують затоплення
Фото: kyiv.depo.ua

27-30 жовтня на рiчках Закарпатської області через сильні, а місцями - дуже сильні дощі, продовжиться пiдвищення рiвнiв води.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На бiльшостi рiчок очікують підвищення на 1-2 м з початковим виходом води на заплаву (І рiвень небезпеки). На річці Уж (пост Зарiчово) можливе часткове затоплення водозабору в м. Перечин (Ужгородський район).

На ділянці Тиси В. Бичкiв - Вилок та у нижнiй течiї річки Латориця очікують підвищення рівня води на 2,5-3 м із затопленням заплави. А у нижнiй течiї річки Боржава - на 2,5-3 м з частковим затопленням сiльгоспугiдь прирічкових сіл та автодороги Шаланки - В. Комяти у Берегівському, Хустському районах.

За даними Укргідрометцентру, у мiсцях проходження iнтенсивних дощiв очікують формування значного мiсцевого та схилового стоку, а також стрiмке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках із частковим затопленням понижених ділянок місцевості, особливо в населених пунктах, внаслідок захаращення русел та водовідвідних каналів.

Крім тог, у гірських районах існує загроза сходження локальних селевих потоків.

27-29 жовтня внаслідок дощів різної інтенсивності на р. Сіверський Донець очікуються підвищення рівнів води на 0,1-0,2 м, на малих річках Харківської області - на 0,2-0,3 м, на р. Уди - до 0,4 м за добу, без негативних наслідків.

28-30 жовтня у зв'язку зі значними дощами на рiчках суббасейну річки Прип'ять очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м, без негативних наслiдкiв. 

У Гідрометцентрі додали, що унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.

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Нагадаємо, минулого місяця через повені у Лівії збільшилася кількість жертв - до 5300 осіб.

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