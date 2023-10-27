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Коломойському продовжили арешт до 2 грудня

Адвокати просили цілодобовий домашній арешт.

Коломойському продовжили арешт до 2 грудня
Фото: EPA/UPG

Шевченківський районний суд Києва продовжив термін арешту бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 грудня 2023 року включно.

Відповідне рішення було ухвалене слідчою суддею Оленою Мєлєшак в п'ятницю, 27 жовтня, передає "Суспільне".

Адвокати просили замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Захисник бізнесмента Олександр Лисак говорив, що у Коломойського у СІЗО погіршився стан здоровʼя.

Як і суддя Інна Міхєєва три дні тому, суддя Мєлєшак також зобов'язала керівництво ізолятора тимчасового тримання, де Коломойський відбуває арешт, організувати йому повне медичне обстеження.

Розмір застави залишається попереднім - 3,9 млрд грн.

Нагадаємо, раніше суд також залишив без змін запобіжний захід Коломойському, але зобов’язав організувати олігарху медичну допомогу та забезпечити лікування. На початку місяця Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів Коломойського, які просили скасувати заставу у 3,9 мільярда гривень.

У вересні Коломойський отримав три підозри: 2 вересня - щодо легалізації майна та шахрайства. 7 вересня йому та ще пʼятьом працівникам ПриватБанку оголосило підозру Національне антикорупційне бюро. Усіх звинувачують у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку. 

15 вересня оголосили підозру повідомила СБУ. За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Наступного дня Шевченківський суд збільшив заставу з майже 510 до 3,9 млрд гривень.

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