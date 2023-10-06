Апеляція залишила Коломойського під вартою і заставу не змінила

Прокурори заявили - якщо запобіжний захід буде пом'якшено (без тримання під вартою), є ризики, що Коломойський буде переховуватися від слідства на території Кіпру та Ізраїлю.

Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського, які просили скасувати заставу у 3,9 мільярдів гривень, повідомляє "Суспільне".

Суд залишив підозрюваного під вартою. Прокурори заявили - якщо запобіжний захід буде пом'якшено (без тримання під вартою), є ризики, що Коломойський буде переховуватися від слідства на території Кіпру та Ізраїлю.

"Якщо сторона обвинувачення звернеться з відповідним запитом по міжнародну правову допомогу до вказаних країн для видачі Ігоря Валерійовича, то Європейська конвенція про допомогу в кримінальних справах містить застереження щодо Республіки Кіпр, в якій говориться, що уряд Республіки Кіпр залишає за собою право відмовити у передачі своїх громадян. Існує реальний ризик того, що Ігор Валерійович, перебуваючи на території даної країни, не буде виданий взагалі для кримінального переслідування на території України", — заявив прокурор.

Адвокати бізнесмена зазначили, що їхній підзахисний не має наміру переховувати, впливати на свідків чи перешкоджати слідству.

За інформацією судді, громадянство Коломойського було припинено від 17 липня 2022 року. Бізнесмен заявив, що міграційна служба про це його не повідомляла і також визнав, що має паспорти Кіпру та Ізраїлю.

Нагадаємо, на нинішнє засідання ті особи, які раніше хотіли поручитися за Коломойського, не прийшли.

Минулого місяця бізнесмен отримав три підозри: 2 вересня - щодо легалізації майна та шахрайства. 7 вересня Коломойському та ще пʼятьом працівникам ПриватБанку оголосило підозру Національне антикорупційне бюро. Усіх звинувачують у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня оголосили підозру повідомила СБУ. За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Наступного дня Шевченківський суд збільшив заставу з майже 510 до 3,8 млрд гривень.