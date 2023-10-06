Коломойський та Боголюбов намагаються впливати на судові процеси у США через фіктивний позов НЗФ проти Приватбанку, - адвокати

Позиція ПриватБанку у США полягає у тому, що НЗФ та інші підприємства були гравцями на першому етапі схеми, що полягала в заволодінні коштами банку, які були потім відмиті, зокрема у США.

9 жовтня 2023 року у Господарському суді міста Києва відбудеться розгляд одного з двох ключових позовів Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) до ПриватБанку (справа № 910/12559/20) по суті.

На думку юристів ПриватБанку, позов поданий НЗФ з метою отримання висновків українських судів, щодо аргументів позову ПриватБанку про відшкодування шкоди ($685 млн плюс відсотки), який розглядається в США, аби спробувати перешкодити розгляду такої справи. А також щодо аргументів позовів ініційованих Міністерством юстиції США. Такої ж позиції дотримуються і окремі судді Великої Палати Верховного Суду, які вже розглядали схожий позов НЗФ.

«Це буде розгляд справи по суті. На минулому засіданні, яке відбулося 18 вересня, суддя відмовилась залишити без розгляду позов по даній справі, як штучний, і той що грає на руку олігархів у США, Позов у цій справі НЗФ поданий не для того, щоб захищати свої права в Україні, а для того, аби спробувати вплинути на судовий процес, ініційований ПриватБанком проти своїх колишніх власників в США, для стягнення збитків, які були завдані банку. Позиція ПриватБанку у США полягає у тому, що НЗФ та інші підприємства були гравцями на першому етапі схеми, що полягала в заволодінні коштами Банку, які були потім відмиті, зокрема у США. Тому, ця справа ініційована з метою перешкоджати правосуддю у США та шкодить не тільки Банку, але певною мірою і США, і, як наслідок, підриває довіру до судової системи України», - пояснює адвокат ПриватБанку Дмитро Монастирський.

Він додав, що мова йде, про кредити, які є елементами складної схеми виведення коштів, яка наразі досліджується Канцлерським судом штату Делавер (США). Частково цю схему з фокусом на американській нерухомості розглядає і інший американський суд за позовами Міністерства юстиції США, що ініціювало цивільну конфіскацію активів, придбаних за кошти, набуті злочинним шляхом.