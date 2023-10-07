Із запланованих 1,7 ГВт Україна додала 1,5 ГВт потужності в енергосистему

Завдяки модернізації енергоблоків теплової генерації та відновленню роботи гідроагрегатів на гідроелектростанціях в енергосистему вже додані 1,5 ГВт із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей. Про це зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, – передає пресслужба міністерства енергетики.

"В Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія, під час якої відновлюються пошкоджені російськими атаками об’єкти енергетики. Із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей в енергосистему вже додані 1,5 ГВт", – йдеться в повідомленні.

Тривають ремонти на об’єктах атомної генерації, яка, як і минулого сезону, буде відігравати ключову роль у виробництві електроенергії. Відомо, що атомна генерація продовжує виробляти понад 50% електроенергії в країні навіть після втрати з системи Запорізької АЕС.

"Протягом ОЗП 2023/2024 на повну потужність працюватимуть усі 9 блоків АЕС, які є на підконтрольній Україні території. Крім того, наступного ОЗП теплова генерація буде готова видавати в систему 4,5 ГВт потужності", – заявив Галущенко..

"Гідрогенерація також була предметом системних атак ворога протягом минулого ОЗП. Ми рухаємось в планах її відновлення і плануємо вийти на понад 2 ГВт потужності", – зазначив Міністр.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що цього року Україну очікує не менш складна зими, ніж минулого року. У розпорядженні української розвідки є вся інформація стосовного того, до чого готується ворог. Зокрема, вони будуть продовжувати терор цивільної інфрастуктури.