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Внаслідок вчорашнього обстрілу пошкоджена теплова електростанція на півдні країни, – Укренерго

При цьому через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 404 населені пункти. 

Внаслідок вчорашнього обстрілу пошкоджена теплова електростанція на півдні країни, – Укренерго
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК

Національна енергетична компанія „Укренерго“ повідомляє, що вчора ввечері в результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні.

Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії обмежувалась робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 10:30 до 15:20. 

Триває планова ремонтна кампанія на енергоблоках інших електростанцій.

При цьому через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 404 населені пункти. 

Також повідомляється, що в середу, 27 вересня, вечірній максимум споживання був на рівні відповідного показника вівторка 26 вересня.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ввечері 27 вересня ворожа ракета знову влучила в об’єкт інфраструктури на околицях Миколаєва. Також зазначимо, що минулої ночі ППО знищила 34 ворожі "Шахеди" та 6 розвідувальних безпілотників. Атаку росіян відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

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