США заморозили активи РФ на 8 млрд доларів, які планують направити на відновлення України, – FT

США заморозили суверенні активи РФ на 8 млрд доларів, повідомляє DW із посиланням на матеріал The Financial Times.

Спецпредставник президента США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер зазначила, що більшість заморожених активів знаходяться в ЄС та Японії.

Загальний обсяг заморожених західними країнами російських активів оцінюється у 300 млрд доларів.

При цьому ряд країн закликають використати ці гроші для відновлення України, однак Європейський центральний банк стверджує, що для такого кроку немає юридичних підстав.

"По суті, якщо я скажу не з юридичної точки зору, а з моральної, враховуючи руйнування, які росіяни завдали Україні, ви знаєте, вони мають сприяти відновленню України, – сказала спецпредставник США. – Юридично, як це зробити – це те, над чим ми зараз працюємо”.

Нагадаємо, міністерка фінансів США виступає за податок на прибуток від заморожених російських активів замість їх конфіскації. Джанет Єллен вважає це "розумним способом фінансувати відновлення України".

Конфіскувати російські кошти повністю, за словами Єллен, було б незаконним відповідно до чинного законодавства. Юридична служба ЄС дійшла до аналогічного висновку, що призвело до альтернативної ідеї оподаткування прибутку, отриманого від заморожених активів.

Раніше Європейська комісія і Європейський центральний банк сперечалися щодо планів із використання заморожених російських активів для допомоги у відновленні України. ЄЦБ вважав, що дії проти підсанкційних активів можуть загрожувати фінансовій стабільності єврозони та ліквідності єдиної валюти. Єврокомісія стверджувала натомість, що відколи російські активи заблокували (з лютого 2022 року), жодне з побоювань не справдилося.

Нещодавно стало відомо, що Росія хоче надати західним інвесторам можливість викупити заморожені в РФ активи своїх компаній за рахунок власних знерухомлених коштів. Тобто обмінятися замороженими активами. А російські мільярдери, які перебувають під тиском міжнародних санкцій і водночас стикаються з тиском з боку президента РФ Путіна, після вторгнення РФ в Україну вивели активи на десятки мільярдів доларів з Європи до Росії або "дружніх" їй країн.