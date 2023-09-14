Російські олігархи вивели з Європи свої активи на десятки мільярдів доларів, – Bloomberg

Російські мільярдери, які перебувають під тиском міжнародних санкцій і водночас стикаються з тиском з боку президента РФ Володимира Путіна, після вторгнення РФ в Україну вивели активи на десятки мільярдів доларів з Європи до Росії або "дружніх" їй країн.

Про це пише Bloomberg.

Минулого місяця акціонери United Medical Group CY Plc та MD Medical Group Investments Plc, які контролюються олігархами Ігорем Шиловим та Марком Курцером, схвалили переїзд компаній з Кіпру до РФ. Згідно з даними Bloomberg, це збільшить загальну вартість активів, що були переведені найбагатшими росіянами з лютого 2022 року, щонайменше до 50 млрд доларів.

Цей крок руйнує багаторічну практику російських мільярдерів зберігати свої активи в Європі, використовуючи сприятливі для інвесторів правові системи, можливість отримувати дивіденди в іноземній валюті та низькі податки. Тепер у найбагатших росіян залишається все менше місць для зберігання набутих статків, оскільки багато з них перебувають під санкціями США, Великої Британії чи ЄС.

"Зараз Росія здається меншим злом, ніж чужина", – сказала Наталія Кузнєцова, партнер компанії Business Solutions and Technologies, яка раніше працювала в РФ під брендом Deloitte.

Передислокація активів до РФ та країн, які Кремль вважає дружніми, таких як Об’єднані Арабські Емірати та Казахстан, почалася незабаром після вторгнення до України. Серед перших переведень були сімейні холдинги мільярдера з виробництва добрив Андрія Гур’єва та сталеливарного магната Віктора Рашнікова зі Швейцарії та Кіпру до РФ. Пізніше пішли інші росіяни, зокрема мільярдер Ігор Алтушкін.

Нагадаємо, щонайменше 81 російський олігарх фінансує війну Росії в Україні. Низка з них, зокрема Олег Дерипаска, постачає "добровольців" на фронт. Про це йдеться у розслідуваннях видання “Проект” та “Важных историй”.