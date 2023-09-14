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Синоптики попередили Гонконг про нові сильні повені

Місто все ще оговтується від попередньої негоди.

Синоптики попередили Гонконг про нові сильні повені
Фото: EPA/UPG

Гонконг закрив школи після того, як влада попередила про нові сильні повені, пише Reuters.

Міська обсерваторія погоди подала “червоний” сигнал, повідомивши, що зараз випадає понад 50 міліметрів дощу за годину. Опади далі триватимуть та викличуть зливи.

Сильний дощ почався у той час, коли місто все ще відновлює збитки, завдані зливою, пов'язаною з тайфуном Хайкуї, який пройшов неподалік останніми днями. У багатьох районах гірського міста, як і раніше, зберігається високий ризик зсувів ґрунту.

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Деякі райони міста, такі як Цуенг Кван О та Сай Кунг, все ще борються з наслідками повеней. Розкішний будинок у заможному районі Тай Там з видом на океан було наказано евакуювати через ризик обвалу.

Фото: EPA/UPG

Минулого тижня каскади води затопили вузькі вулиці колишньої британської колонії та торгові центри, станції метро та тунелі, убивши двох людей і поранивши понад 144 осіб. Повінь принесли рекордні за останні 140 років дощі.

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