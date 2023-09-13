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​Британія закликала КНДР припинити переговори з Росією про постачання зброї

Візит Кім Чен Ина демонструє ізоляцію Росії на світовій арені.

​Британія закликала КНДР припинити переговори з Росією про постачання зброї
Президент Росії Володимир Путін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на космодромі "Східний", 13 вересня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Велика Британія закликала Північну Корею припиниити преговори з Росією щодо поставок зброї.

Про це повідомляє Sky News.

"Ми закликаємо КНДР припинити переговори щодо зброї з Росією та дотримуватися публічних зобов’язань, взятих Пхеньяном, не продавати зброю Росії", – сказав представник британського прем’єр-міністра Ріші Сунака.

Він також додав, що візит Кім Чен Ина демонструє ізоляцію Росії на світовій арені, і що Путін звернувся до такого режиму як північнокорейський через те, що світ об’єднався проти незаконного вторгнення РФ в Україну.

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Нагадаємо, Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин проводять переговори на космодромі "Восточний" в Амурській області РФ.

Раніше The New York Times з посиланням на джерела писало, що Путін хоче отримати від КНДР артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім Чен Ин - щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів. Окрім того лідер КНДР шукає продовольчу допомогу для своєї країни.

Західні військові аналітики вважають, що, якщо Північна Корея надасть Росії артилерійські снаряди та іншу зброю, це може допомогти силам Кремля розширити запаси боєприпасів, що скорочуються, але навряд чи змінить хід війни. Зокрема, багато питань викликає якість північнокорейських боєприпасів.

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