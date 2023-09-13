Кількість ймовірних жертв повені на північному сході Лівії зросла до щонайменше 5300 людей, пише CNN.

10 000 зникли безвісти після того, як зливи призвели до обвалення двох гребель, повідомили у Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Серед убитих щонайменше 145 були єгиптянами.

У східному місті Дерна, яке пережило найважчі руйнування, не можуть знайти майже 6000 людей, заявив Осман Абдулджаліл, міністр охорони здоров'я східної адміністрації Лівії. Він назвав ситуацію “катастрофічною”. За даними влади, у місті було змито цілі квартали.

Лікарні у Дерні більше не працюють, а морги переповнені, повідомив представник служби швидкої допомоги Усама Алі.За його словами, трупи залишали біля моргів на тротуарах. “Не працюють екстрені служби. Наразі люди збирають гниючі тіла”, − сказав Анас Баргаті, лікар, який наразі працює волонтером.

Дощ, що випав у кількох містах на північному сході Лівії, є наслідком дуже сильної системи низького тиску, що минулого тижня призвела до катастрофічної повені в Греції і поширилася на Середземне море, а потім перетворилася на тропічний циклон.

Фото: EPA/UPG

Смертоносний шторм прийшов у безпрецедентний рік кліматичних катастроф та рекордних екстремальних погодних умов: від руйнівних лісових пожеж до нестерпної спеки.

Так само, як температура океану в усьому є дуже високою через забруднення, що викликає потепління планети, температура Середземного моря є значно вищою за середню. Це, за словами вчених, спричинило рясні дощі, викликані штормом.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у Греції повінь "Даніель" призвела до загибелі щонайменше 15 осіб і знищення сільськогосподарських угідь і сіл. Шторм охопив близько 72 000 гектарів території, знищивши сільськогосподарські угіддя, дороги та мости та затопивши цілі села. Найбільше постраждав регіон Фессалія, де потонула худоба та були знищені врожаї бавовни, кукурудзи, томатів і яблук. Владі країни довелося звертатися за допомогою для подолання наслідків негоди до Єврсоюзу.