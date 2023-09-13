В Індії підтвердили смерть двох людей від рідкісного вірусу Ніпа

Ліків або вакцини для лікування інфекції немає.

У штаті Керала на півдні Індії підтвердили смерть двох людей від рідкісного вірусу Ніпа. Про це пише BBC.

За словами офіційних осіб, одна зі смертей сталася на початку цього місяця, а інша – 30 серпня, обидві – у районі Кожікоде.

Двоє родичів жертви також отримали позитивний результат тесту на вірус і перебувають у лікарні.

Це четвертий спалах Ніпи в Кералі з 2018 року.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірусна інфекція Nipah − це “зоонозна хвороба”, яка передається від тварин, таких як свині та кажани, до людей. Вірус також може передаватися через заражену їжу та під час контакту з інфікованою людиною.

Люди, які заразилися вірусом, іноді не виявляють помітних симптомів, тоді як в інших спостерігаються ознаки гострих респіраторних проблем. У важких випадках інфекція Nipah може призвести до енцефаліту − серйозного захворювання, яке вражає мозок.

Рівень смертності серед тих, хто заразився вірусом, високий, оскільки немає ліків або вакцини для лікування інфекції. Лікування обмежується усуненням симптомів і поточним лікуванням.

Міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія у вівторок заявив, що федеральний уряд направив до штату групу експертів для оцінки ситуації та допомоги уряду штату в боротьбі зі спалахом.

Нагадаємо, у квітні Китай зафіксував першу в світі смерть людини від пташиного грипу H3N8. Цей тип вірусу рідко зустрічається серед людей, але моніторинг усіх вірусів пташиного грипу вважається важливим через їхню здатність еволюціонувати та спричиняти пандемію.