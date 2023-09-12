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Латвія заборонила в'їзд до країни автомобілям з російськими номерами

Таке ж рішення прийняла і Литва.

Латвія заборонила в'їзд до країни автомобілям з російськими номерами
Фото: F64

З 18:00 12 вересня особам на автомобілях з російськими номерами не дозволено в'їзд до Європейського Союзу через латвійсько-російські та латвійсько-білоруські прикордонні пункти.

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що раніше вже діяла заборона на перетин кордону ЄС зареєстрованими в Росії вантажними автомобілями. Ця заборона не поширюється на зареєстровані в Росії автотранспортні компанії, які здійснюють транзитні перевезення вантажів територією Європейського союзу між Калінінградською областю та Росією.

Особи на автомобілях з російськими номерами будуть змушені повернутися до Росії чи Білорусі, а у разі відмови виконувати вказівки митних органів відповідно до митного законодавства може бути ухвалено рішення про конфіскацію транспортного засобу.

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Оскільки латвійське законодавство передбачає кримінальну відповідальність за недотримання санкцій, людям рекомендується утримуватись від повторних спроб в'їзду до ЄС через різні пункти перетину кордону.

Водночас, буде дозволено повертатися з Євросоюзу до Росії на легкових автомобілях з російськими номерами за умови, що вони не декларуються як товар і використовуються лише як засіб пересування.

Зазначається, що сьогодні аналогічну заборону запровадила й Литва.

Автомобілі, зареєстровані в Росії, не будуть пропущені через кордон. Дивитимуться не на паспорт громадянина, а на реєстраційний номер автомобіля.

Раніше міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотаїте повідомила, що російські автомобілі, які в'їжджають до країни, будуть конфісковані. Це буде стосуватися як громадян Росії, так і громадян ЄС. Для тих, хто їде транзитом до Калінінграда з необхідними документами, зроблять вийняток.

Нагадаємо, уряд Латвії вирішив безоплатно передати Україні ще 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв. Шість автомобілів призначено для Міноборони України, у тому числі армійських частин та некомерційних підприємств та організацій. Їх попередня ринкова вартість складає 127 859 євро.

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