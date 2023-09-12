Латвія заборонила в'їзд до країни автомобілям з російськими номерами

Таке ж рішення прийняла і Литва.

З 18:00 12 вересня особам на автомобілях з російськими номерами не дозволено в'їзд до Європейського Союзу через латвійсько-російські та латвійсько-білоруські прикордонні пункти.

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що раніше вже діяла заборона на перетин кордону ЄС зареєстрованими в Росії вантажними автомобілями. Ця заборона не поширюється на зареєстровані в Росії автотранспортні компанії, які здійснюють транзитні перевезення вантажів територією Європейського союзу між Калінінградською областю та Росією.

Особи на автомобілях з російськими номерами будуть змушені повернутися до Росії чи Білорусі, а у разі відмови виконувати вказівки митних органів відповідно до митного законодавства може бути ухвалено рішення про конфіскацію транспортного засобу.

Оскільки латвійське законодавство передбачає кримінальну відповідальність за недотримання санкцій, людям рекомендується утримуватись від повторних спроб в'їзду до ЄС через різні пункти перетину кордону.

Водночас, буде дозволено повертатися з Євросоюзу до Росії на легкових автомобілях з російськими номерами за умови, що вони не декларуються як товар і використовуються лише як засіб пересування.

Зазначається, що сьогодні аналогічну заборону запровадила й Литва.

Автомобілі, зареєстровані в Росії, не будуть пропущені через кордон. Дивитимуться не на паспорт громадянина, а на реєстраційний номер автомобіля.

Раніше міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотаїте повідомила, що російські автомобілі, які в'їжджають до країни, будуть конфісковані. Це буде стосуватися як громадян Росії, так і громадян ЄС. Для тих, хто їде транзитом до Калінінграда з необхідними документами, зроблять вийняток.

Нагадаємо, уряд Латвії вирішив безоплатно передати Україні ще 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв. Шість автомобілів призначено для Міноборони України, у тому числі армійських частин та некомерційних підприємств та організацій. Їх попередня ринкова вартість складає 127 859 євро.