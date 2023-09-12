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Кількість жертв землетрусу у Марокко зросла до понад 2800 осіб

Влада не опублікувала жодних оцінок про кількість зниклих безвісти.

Кількість жертв землетрусу у Марокко зросла до понад 2800 осіб
Фото: EPA/UPG

Кількість жертв землетрусу у Марокко зросла до понад 2800 осіб, пише Reuters.

Державне телебачення повідомило пізно ввечері в понеділок, що кількість загиблих зросла до 2862 осіб, 2562 людини отримали поранення. 

Оскільки більша частина зони землетрусу розташована у важкодоступних районах, влада не опублікувала жодних оцінок щодо кількості зниклих безвісти.

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Епіцентр землетрусу був приблизно за 72 км на південний захід від Марракеша, де були пошкоджені деякі історичні будівлі в старому місті, включеному до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Землетрус також завдав серйозної шкоди історично значущій мечеті Тінмел XII століття.

Сучасніші частини Марракеша здебільшого залишилися неушкодженими, включно з ділянкою біля аеропорту, де у жовтні мають зустрітися представники МВФ і Світового банку. Очікується, що на зустрічах візьмуть участь понад 10 000 осіб.

Нагадаємо, жертв землетрусів Марокко допомагають шукати рятувальники з Іспанії, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів та Великобританії.

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