У Росії здійснив аварійну посадку в полі літак із 170 пасажирами на борту

Літак Airbus-A320 "Уральських авіаліній", що летів із російського міста Сочі в Омськ, здійснив аварійну посадку в полі в Новосибірській області РФ, за 200 кілометрів на схід від Новосибірська.

Про це повідомило МНС Росії.

Зазначається, що на борту літака було 170 пасажирів, у тому числі 23 дитини.

За попередніми даними, постраждалих немає. У Росавіації також повідомили, що за медичною допомогою ніхто не звертався.

Як пише ТАСС, раніше пасажирський літак не виконав посадку в аеропорту призначення і подав сигнал тривоги, після чого зник з радарів. Борт відправили на запасний аеродром до Новосибірська з технічних причин, але й туди долетіти він не зміг.

Попередня причина аварії – відмова гідросистеми. На кадрах у мережі з місця посадки також видно сліди займання над правим крилом.

Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту".

Нагадаємо, що Росія через санкції змушена ремонтувати свої літаки в Ірані. Також раніше повідомлялося, що російському "Аерофлоту" доведеться розбирати свої літаки на запчастини.

У квітні минулого року ЄС додав до "чорного списку" з повітряної безпеки 21 російську авіакомпанію, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.