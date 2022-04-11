21 авіакомпанія окупантів потрапила до "чорного списку" Євросоюзу (перелік)

Європейська комісія додала до "чорного списку" з повітряної безпеки 21 російську авіакомпанію, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.
Про це йдеться у заяві Єврокомісії.
У цьому переліку є, зокрема, "Аерофлот", "Росія", "Перемога" тощо. Загалом у списку тепер 117 компаній.
“Федеральне агентство повітряного транспорту Росії дозволило російським авіакомпаніям експлуатувати сотні іноземних літаків без дійсного сертифіката льотної придатності”, – сказала комісар з питань транспорту Адіна Валеан.
Це порушує міжнародні стандарти авіаційної безпеки і є прямою загрозою безпеці.
Запроваджені дії не є черговою санкцією проти Москви за її вторгнення в Україну, а заходом, схваленим лише з технічних міркувань і міркувань безпеки, наголосили у Єврокомісії.
Нагадаємо, Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) запровадило обмежувальні заходи проти Росії у зв’язку з військовим вторгненням в Україну.