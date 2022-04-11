Україна ініціює коридор для повернення депортованих в Росію українців, - Денісова

На територію Російської Федерації примусово вивезено понад 600 тисяч українців, з них 177 тисяч - діти. Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами омбудсмана, депортовані українці перебувають у Володимирській, Омській, Пермській, Челябінській областях, на Сахаліні.

“Примусова депортація має ознаки геноциду. Насильницька передача дітей і інших груп на територію, яка проводить озброєний конфлікт, - теж ознаки геноциду. Ми знаємо про новий фільтраційний табір у Мангуші. Тепер всі, хто виїжджає до Бердянська з Маріуполя, мають пройти фільтрацію, жорстку та довгу. Окупанти просто проводять зачистку”, - зазначила Денісова.

За її словами, у фільтраційних таборах людей опитують, вони за чи проти Росії, чи є нацистами, чи є рідні, які залишилися в Україні абощо.

“Ми маємо свідчення людей, яких примусово вивозять з фільтраційних таборів до Таганрога або Саранська. Є приклад мого колеги, який працює в офісі омбудсмана: усі його рідні, які жили на правому березі Маріуполя, виїхали до Запоріжжя, тих, що жили на лівому, вивезли до Суздаля Володимирської області. З 20 березня з ними немає зв’язку. У людей відбирають телефони, паспорти”, - розповіла Денісова.

Омбудсман зазначила, що виступила на засіданні генеральної асамблеї NRİ (Об’єднання омбудсманів європейських держав, куди входить у тому числі Російська Федерація. - Ред.) з позицією, що примусова депортація - це геноцид українського народу, що це підтверджує злочини Російської Федерації проти України, і запропонувала створити міжнародну робочу групу в складі омбудсманів інших країн, долучити Міжнародний Червоний Хрест, щоб робити коридори для повернення наших громадян на Батьківщину. І Москалькова, за словами Денісової, погодилась це зробити.

“Зараз ми в процесі визначення держав, які хочуть увійти у цю групу, і спробуємо все ж таки напрацювати такий механізм”, - додала омбудсман.

Вона також зазначила, що Росія не надає інформації про вивезених людей.

“Я надіслала Москальковій офіційний запит, щоб отримати інформацію про вивезених людей. Відповіді поки що немає. Думаю, в них самих немає відповіді, тому що їм байдуже, хто ці люди, які в них прізвища, але дуже хочеться вивезти якомога більше наших громадян у Російську Федерацію.

Порівняйте дві цифри: завдяки гуманітарним коридорам, які намагається робити влада з погодження Російської Федерації, на безпечну територію України було вивезено трохи більше ніж 250 тисяч наших громадян. А у свій бік Росія вивезла 615 тисяч. То про які гумкоридори, гуманітарні місії можна говорити, до яких сторони зобов’язує Женевська конвенція?” - резюмувала омбудсман.

Нагадаємо, раніше Людмила Денісова заявляла, що слідом за депортацією Росія почала паспортизацію депортованого населення. Країна-агресор видала на своїй території примусово вивезеним українцям уже 12 тисяч паспортів.