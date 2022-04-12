Ворог завдав ракетного удару по Хмельницькій області та продовжує стріляти в мирних мешканців Харкова, – зведення ОВА

За добу вбито вісім харківʼян, ще більше 30 поранені.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині.

В Хмельницькій області вночі під час повітряної тривоги відбувся ракетний удар по інфраструктурному об'єкту. В результаті сталася пожежа, її вже ліквідували, йдеться у повідомленні від голів ОВА.

У Харкові окупанти продовжують вогонь по цивільному населенню. Росіяни із реактивних систем залпового вогню почали розкидати по місту міни уповільненої дії. Увечері обстріляли 16-поверхівку. За ніч і день обстрілів в області серед цивільних загинули вісім людей, ще більше 30 зазнали поранень. Кількість ще встановлюється. По області тривають бої в Ізюмському напрямку. Також були обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури в Балаклії, Дергачівському, Чугуївському районах.

В Луганській області по всій території тривають постійні артилерійські обстріли. Вчора найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська. У Лисичанську – один загиблий чоловік, ще три особи поранені, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів. Бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.

На Донеччині в Очеретинській ВА приблизно з 4 ранку розпочалися обстріли майже по всій лінії в районі сел Новоселівка-3, Красногорівка, Водяне, Піски. За даними Авдіївської адміністрації, обстріли тривають по всій лінії навколо міста, поодинокі прильоти в стару частину Авдіївки. Поки інформації про постраждалих та загиблих не надходило.

В Херсонській області тривають бойові дії та обстріли на територіях неподалік Дніпропетровщини та Миколаївщини. Є постраждалі, інформація уточнюється. Область перебуває на межі гуманірної катастрофи. Без електроенергії наразі перебуває 106 населених пунктів.

Нагадаємо, за минулу добу під час обстрілів росіянами Лисичанська було вбито одну людину, ще троє зазнали поранень. Загалом в області за вчора пошкоджено 17 обʼєктів, із них 12 – житлові будинки.