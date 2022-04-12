Від початку війни в Україні загинули 186 дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали щонайменше 530 дітей. В результаті російської агресії загинули 186 дітей, понад 344 отримали поранення. Про це повідомив офіс генпрокурора.
У повідомленні наголошується, що цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецька - 113,
- Київська - 99,
- Харківська - 76,
- Чернігівська - 54,
- Миколаївська - 40,
- Луганська - 36,
- Херсонська - 36,
- Запорізька - 22,
- Київ - 16,
- Сумська - 16,
- Житомирська - 15.
Нагадаємо, напередодні Україна і Литва уклали договір про співпрацю у сфері захисту українських дітей, що постраждали від війни.