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Від початку війни в Україні загинули 186 дітей

Більше 344 отримали поранення.

Від початку війни в Україні загинули 186 дітей
Фото: EPA/UPG

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали щонайменше 530 дітей. В результаті російської агресії загинули 186 дітей, понад 344 отримали поранення. Про це повідомив офіс генпрокурора.

У повідомленні наголошується, що цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

  • Донецька - 113,
  • Київська - 99,
  • Харківська - 76,
  • Чернігівська - 54,
  • Миколаївська - 40,
  • Луганська - 36,
  • Херсонська - 36,
  • Запорізька - 22,
  • Київ - 16,
  • Сумська - 16,
  • Житомирська - 15.

Нагадаємо, напередодні Україна і Литва уклали договір про співпрацю у сфері захисту українських дітей, що постраждали від війни.

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