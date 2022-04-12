Від початку війни в Україні загинули 186 дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали щонайменше 530 дітей. В результаті російської агресії загинули 186 дітей, понад 344 отримали поранення. Про це повідомив офіс генпрокурора.

У повідомленні наголошується, що цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецька - 113,

Київська - 99,

Харківська - 76,

Чернігівська - 54,

Миколаївська - 40,

Луганська - 36,

Херсонська - 36,

Запорізька - 22,

Київ - 16,

Сумська - 16,

Житомирська - 15.

Нагадаємо, напередодні Україна і Литва уклали договір про співпрацю у сфері захисту українських дітей, що постраждали від війни.