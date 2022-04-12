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За добу росіяни обстріляли на Луганщині 12 житлових будинків, є жертви і поранені

В Лисичанську загинула одна людина, ще троє постраждали. 

За добу росіяни обстріляли на Луганщині 12 житлових будинків, є жертви і поранені
Луганщина (ілюстративне фото)
Фото: Сергій Гайдай

За минулу добу росіяни пошкодили в Луганській області щонайменше 12 будинків, зокрема сім – цієї ночі. Під ворожими обстрілами найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська.

Загалом пошкоджено 17 об’єктів – крім 12 житлових будинків, ще чотири об’єкти інфраструктури та нежитлові споруди. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram.

У Лисичанську загинув один чоловік, ще три людини поранені. Двоє вчасно були евакуйовані з-під обстрілів. У Рубіжному загорілися три будинки. 

Два будинки палали вночі в Павлограді під Сєвєродонецьком, ще два та кілька господарчих споруд – в Новодружеську.

"У Кремінній та Щедрищевому після російських обстрілів полум’ям охопило хвойну підстілку. Бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж. Вогонь росіяни відкривали по Сєвєродонецькій громаді, Лисичанську, Кремінній, Новодружеську, Рубіжному", – повідомив він. 

Ними пошкоджено 17 об’єктів – 12 житлових будинків та 4 об’єкти інфраструктури, нежитлові споруди.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, на території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять одиниць броньованої, двадцять шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.

За Донецьким напрямком, ймовірно, в подальшому противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.

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