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На Донбасі Збройні сили знищили 4 танки, 2 вертольоти та 8 артилерійських систем ворога

Підрозділи протиповітряної оборони також збили чотири безпілотних літальних апарата ворога.

На Донбасі Збройні сили знищили 4 танки, 2 вертольоти та 8 артилерійських систем ворога
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Військові угруповання Об’єднаних сил упродовж 11 квітня успішно відбили 6 атак ворога. 

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил

Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 5 одиниць броньованої та 26 одиниць автомобільної техніки, 8 артилерійських систем противника. 

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарата ворога.

Нагадаємо, сьогодні воїни угруповання «Схід» знищили 92 окупантів, один танк та гелікоптер.

Загальні втрати російських окупантів станом на ранок 11 квітня складають 19,5 тис. осіб, 725 танків, 154 літака, 137 гелікоптерів

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