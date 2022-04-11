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Росія не може встановити контроль ані над портом Маріуполя, ані над металургійним комбінатом, - Андрющенко

"Всі заяви і бравурні відео знімаються територіально на умовних околицях".

Росія не може встановити контроль ані над портом Маріуполя, ані над металургійним комбінатом, - Андрющенко
Фото: АЗОВ

Російські окупанти не можуть встановити контроль ані над портом у Маріуполі, ані над металургійним комбінатом ім. Ілліча, що в Кальміуському районі.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Всі заяви і бравурні відео знімаються територіально на умовних околицях. Так, в порту це крайня точка до с. Мелекіне в районі пляжу Піщаний. В Кальміуському районі - старий асфальтовий завод, який лише примикає до Заводу Ілліча, фактично стратегічно не мав ніякого значення", - зазначив Анрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, відсутність контролю підтверджують атаки росартилерії, РСЗО та літаків по житлових кварталах в районі порту за територією міста. 

"Окупанти самі та їх російські пабліки постять останніми днями багато колон, що рухаються в битву за Схід. Звертає на себе увагу відсутність, зокрема, на танках камулятивного захисту, що говорить о поповненні з консервації. Значить, нашим буде легше палити сволоту", - додав Андрющенко.

Він підкреслив, що "все це в купі складається в досить хорошу картину стриманого оптимізму".

Нагадаємо, сьогодні оборонці Маріуполя закликали іноземців виходити з мітингами на підтримку України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що оборона міста триває, робиться все можливе і неможливе для перемоги та збереження життя особового складу та мирного населення на всіх напрямках.

За інформацією Уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, в Маріупольському порту росіяни захопили в полон моряків вантажного судна.

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