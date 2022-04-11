Оборонці Маріуполя закликали іноземців виходити з мітингами на підтримку України

Заступник командира полку "Азов" наголосив, що політиків треба закликати діяти рішуче для визволення з полону Маріуполя, Херсона та інших міст.

Оборонці Маріуполя закликали весь цивілізований світ відзавтра виходити на площі своїх міст під синьо-жовтими стягами в підтримку України.

Із закликом виступив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар.

"Я прошу вас до єдності. Я звертаюся до всього світу та до тих людей, хто має мужність діяти. Виходьте на вулиці, піднімайте синьо-жовті прапори. Закликайте політиків діяти рішуче, щоб визволити з полону Маріуполь, Херсон, Ізюм та інші міста України, що стали заручниками в цій війні", – закликав він.

Паламар додав, що вони вірять у військово-політичне керівництво України та продовжують боротьбу за український Маріуполь.

Нагадаємо, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що оборона Маріуполя триває, робиться все можливе і неможливе для перемоги та збереження життя особового складу та мирного населення на всіх напрямках. Він додав, що зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий і підтримується.

10 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар наголосив, що бійці полку ніколи не здадуть Маріуполь російським окупантам, але вони потребують уваги та допомоги. Святослав Паламар розповів, що, попри заяви політиків про постійний зв’язок, з ними не зв’язуються вже понад два тижні.