ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
ГоловнаСуспільствоВійна

Питання наступу на Київ залежатиме від бойових дій на сході, – речник Міноборони

На території Білорусі лишилися демонстраційні російські підрозділи, які не дають перекинути всі сили оборонців на схід та південь України. 

Наразі на території Київської та Чернігівської областей російських підрозділів немає – їх частково вибили, частково вони відійшли самі. Ці підрозділи перекинути на схід України. Питання наступу на столицю залежить від бойових дій в Донецькій і Луганській областях.

Велика атака в Донецькій та Луганській областях може розпочатися найближчим часом, Росія вже завершує відновлення і перекидання своїх підрозділів. Українська армія до цього готова, повідомив на брифінгу в Ukrainian Media Center речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Росія продовжує перегрупування в Східній оперційній зоні. Основні зусилля – на підготовці до розгрому Обʼєднаних сил, встановленні повного контролю над Донецькою і Луганською областями та забезпеченні сухопутного коридору з Кримом.

Також окупанти намагаються закріпитися на адміністративних межах Херсонської області.

Для демонстрації присутності, щоб відволікати українські сили оборони, росіяни лишили частини підрозіділів у Гомельській (Білорусь), Брянській і Бєлгородській областях (Росія). Водночас лишається загроза авіаударів з території Білорусі. 

На Слобожанському напрямку росіяни продовжують частково блокувати Харків, пробують прорватися в напрямку Ізюма. В напрямку Догвенького та Дмитрівки намагались здійснити наступ, але безуспішно. Окупантів відкинули на попередні позиції.

На Донецькому напрямку продовжуються масовані обстріли військових і населених пунктів, уздовж лінії зіткнення проводять штурм. Намагаються захопити Попасну, Рубіжне та Маріуполь. В районі цього міста окупанти продовжують штурм у районі "Азовсталі" та порту. Загалом за минулу добу на Донеччині і Луганщині захисники відбили чотири атаки, знищили вісім одиниць броньованої техніки і пʼять танків та вісім артситсем.

На Таврійському і Південнобузькому напрямку ворог проводить інженерне обладнання позицій, нарощує системи управління та логістику. В районі Чапаївки Росія розгорнула допоміжний пункт управління. Бʼє по критичній інфраструктурі.

В акваторії Чорного та Азовського морів продовжується ізоляція. Зберігається загроза ракетного озброєння – в акваторії Чорного моря перебуває корабель-носій крилатих ракет типу "Калібр" – фрегат "Адмірал Макаров".

Нагадаємо, Київщина була звільнена від окупантів 2 квітня. До сьогодні там тривають розмінування, проводиться розшук загиблих мирних мешканців. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також