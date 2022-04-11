Оборона Маріуполя триває, робиться все можливе для перемоги, – Залужний

Оборона Маріуполя триває, робиться все можливе і неможливе для перемоги та збереження життя особового складу та мирного населення на всіх напрямках.

Про це йдеться на сторінці головнокомандувача ЗСУ України Валерія Залужного у Facebook.

"Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий і підтримується. Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень", – підкреслив він.

Нагадаємо, українські захисники, зокрема полк "Азов" та морська піхота, героїчно стримують наступ росіян на Маріуполь.

10 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар наголосив, що бійці полку ніколи не здадуть Маріуполь російським окупантам, але вони потребують уваги та допомоги. Святослав Паламар розповів, що, попри заяви політиків про постійний зв’язок, з ними не зв’язуються вже понад два тижні.