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"Я впевнений, що не можна казати, що ми виграли битву за Київ. Ми утримали і не віддали своє", – Зеленський

Мирні мешканці міст-сателітів Києва гинули від російської окупації. 

"Я впевнений, що не можна казати, що ми виграли битву за Київ. Ми утримали і не віддали своє", – Зеленський
Ірпінь
Фото: Макс Требухов

Президент України Володимир Зеленський вважає, що стримання наступу окупантів на Київ не є остаточною перемогою. 

Про це він повідомив у інтервʼю 60 minutes на каналі CBS

"Я впевнений, що не можна казати, що ми виграли битву за Київ. Яка ціна потім щось програти? Я так не можу оцінити це. Я зможу тільки це сказати після того, коли ми переможемо в цій війні, коли звільнимо всі території. Я зможу сказати. Тому що Буча – це частина великого Києва, Київської області. Буча, Ірпінь, Гостомель. Якщо там були повністю знищені люди – чи ми виграли цю битву? Я не впевнений. Ми утримали, утримали і не віддали своє, це я можу підтвердити. А чи ми перемогли? Я не готовий поки що сказати", – зазначив він. 

Нагадаємо, в перший день повномасштабної війни російські війська зайшли в окремі населені пункти Київської області. У самій столиці також були ворожі ДРГ і техніка. В Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, Макарові та інших населених пунктах росіяни нищили все, що бачили, включно з житловими будинками, школами, лікарнями, дитячими садками. Відомо про масові зґвалтування жінок і дітей, про братські могили вбитих і закатованих українців.

Наприкінці березня завдяки опору українських сил росіяни почали відступати. 2 квітня в Міноборони заявили, що Київщина повністю звільнена від окупантів. Однак на її території досі проводять розмінування та усування наслідків російської агресії. 

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