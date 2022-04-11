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Укрзалізниця призначила на сьогодні 5 евакуаційних поїздів зі сходу

Потяги вирушають з Покровська і Слов'янська.

Укрзалізниця призначила на сьогодні 5 евакуаційних поїздів зі сходу
Фото: Надано ОПУ

Укрзалізниця призначила на сьогодні п’ять евакуаційних поїздів зі сходу України.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

Зі станції Покровськ вирушать такі поїзди:

  • №239 Покровськ – Тернопіль  (мав вирушити об 11:00),
  • №233 Покровськ – Чоп, 15:00,
  • №235 Покровськ – Чернівці, 17:30.

Зі станції Слов’янськ вирушать такі поїзди:

  • №45 Слов’янськ – Ужгород (мав вирушити о 12:00);
  • №273 Слов’янськ – Львів, 17:00.

“Електропоїзди будуть призначені за необхідності диспетчерським розкладом, стежте за оголошеннями на вокзалі”, – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, на сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській і Запорізькій областях.

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