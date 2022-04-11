Укрзалізниця призначила на сьогодні 5 евакуаційних поїздів зі сходу

Укрзалізниця призначила на сьогодні п’ять евакуаційних поїздів зі сходу України.
Про це повідомила пресслужба підприємства.
Зі станції Покровськ вирушать такі поїзди:
- №239 Покровськ – Тернопіль (мав вирушити об 11:00),
- №233 Покровськ – Чоп, 15:00,
- №235 Покровськ – Чернівці, 17:30.
Зі станції Слов’янськ вирушать такі поїзди:
- №45 Слов’янськ – Ужгород (мав вирушити о 12:00);
- №273 Слов’янськ – Львів, 17:00.
“Електропоїзди будуть призначені за необхідності диспетчерським розкладом, стежте за оголошеннями на вокзалі”, – зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, на сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській і Запорізькій областях.