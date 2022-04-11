Президент під час виступу продемонстрував відео з Маріуполя, який росіяни нищать уже понад місяць.

Україна для протистояння у війні з Росією потребує систем протиповітряної оборони, літаків, танків і іншої бронетехніки, артилерійських систем і боєприпасів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у онлайн-виступі перед політиками Південної Кореї. Він відзначив, що Корея має частину з необхідного Україні озброєння.

"Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя. Коли стоїть питання про виживання у війні, направленій на повне підкорення народу, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати і діяти швидко. Потрібно допомагати", – підкреслив він.

Зеленський висловив вдячність за надану Південною Кореєю допомогу, але зауважив, що Україні потрібно більше.

"Щоб вижити в цій війні проти настільки підготовленого супротивника, як Російська Федерація. Проти держави, яка не рахує убитих і має незліченні запаси військової техніки ще з часів Радянського Союзу", – зазначив він.

Президент продемонстрував корейським політикам відео з Маріуполя – міста, яке російські війська утримують у блокаді від початку війни та нищать з усіх видів озброєння, де спалюють загиблих мирних мешканців і не дають безпечно евакуюватися живим.

"Я прошу вас своїми очима побачити те, що українці бачать уже 47 днів. Ми просимо допомоги, щоб це зупинити. Щоб міста України та інших держав більше ніколи не бачили такого зла. Щоб до них більше ніколи не могла прийти Росія", – підкреслив президент.

Як зазначає Wall Street Journal із посиланням на дані корейського міністерства оборони, Сеул раніше надав Україні деяку гуманітарну допомогу та нелетальне військове обладнання: шоломи, ковдри та ліки, але відкинув прохання про надання летального озброєння.

Південна Корея в березні долучалася до санкцій Заходу проти Росії і впровадила обмеження проти російського фінансового сектору, включно з центральним банком.