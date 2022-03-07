Південна Корея запровадила санкції проти Росії

Південна Корея запровадила санкції проти Російської Федерації. Обмеження торкнулися фінансового сектору Росії, зокрема, йдеться про припинення транзакцій із Центральним банком Росії. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Республіки.

"Уряд Південної Кореї на додачу до ухвалених 1 березня санкцій проти Росії у фінансовому секторі вирішив приєднатися до додаткових обмежувальних заходів, що включають припинення транзакцій із Центробанком РФ", - повідомили в МЗС.

Усі деталі штрафних заходів у відомстві оголосять після консультацій з відповідними міністерствами країни.

Раніше Південна Корея заборонила фінансові операції з сімома великими російськими банками і заблокувала доступ деяких російських банків до глобальної платіжної системи SWIFT.

Сеул також рекомендував південнокорейським фінансовим установам припинити вкладати кошти в російські державні облігації.