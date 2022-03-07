У Вашингтоні відбулася акція за безпольотну зону над Україною

На мітинг під стінами Білого дому з вимогою до США та НАТО закрити небо над Україною зібралося кілька тисяч людей.

Про це в понеділок, 7 березня, повідомляє Укрінформ.

Головною вимогою присутніх було закриття повітряного простору над Україною. Мітингувальники також звернули увагу на посилення гуманітарної кризи, яка зараз виходить за кордон України і поширюється на інші європейські держави, що потребує невідкладної відповіді.

Акція під Білим домом стала продовженням серії маніфестацій, що тривають уже другий тиждень. У неділю люди вийшли з плакатами «Забезпечте безпольотну зону!», «Зупиніть війну в Україні!», «Закрийте наше небо!», «Підтримайте Україну!». Охорона Білого дому не перешкоджала присутнім і навіть відкрила доступ мітингувальникам до ближнього периметру Білого дому.

Нагадаємо, 6 березня в Харкові внаслідок авіанальоту було пошкоджено телевежу. Унаслідок ворожого обстрілу аеропорту під Вінницею загинула одна людина.

Президент Зеленський укотре закликав захід закрити небо над Україною.