Місія ОБСЄ остаточно залишає Україну

Керівництво місії ОБСЄ та усі її співробітники залишають Україну.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

«Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – Голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну, – зазначено в документі. – Продовжується переміщення місцевих членів Місії, які раніше були розміщені в Краматорську та Сєвєродонецьку, а переміщення раніше розміщених у Маріуполі відтерміновується з міркувань безпеки. З Києва розпочав рух ще один конвой місцевих членів Місії».

Місія ОБСЄ також повідомила, що внаслідок обстрілу було пошкоджено офіс організації у Маріуполі.

Нагадаємо, 25 лютого Організація з безпеки і співробітництва в Європі заявила, що припиняє свою місію в Україні та евакуює співробітників.

3 березня спостерігачка моніторингової місії ОБСЄ загинула під час обстрілів території України російськими окупантами.