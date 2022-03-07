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Місія ОБСЄ остаточно залишає Україну

Внаслідок обстрілу було пошкоджено офіс організації у Маріуполі

Місія ОБСЄ остаточно залишає Україну
Фото: Крым.Реалии

Керівництво місії ОБСЄ та усі її співробітники залишають Україну. 

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ

«Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – Голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну, – зазначено в документі. – Продовжується переміщення місцевих членів Місії, які раніше були розміщені в Краматорську та Сєвєродонецьку, а переміщення раніше розміщених у Маріуполі відтерміновується з міркувань безпеки. З Києва розпочав рух ще один конвой місцевих членів Місії».

Місія ОБСЄ також повідомила, що внаслідок обстрілу було пошкоджено офіс організації у Маріуполі.

Нагадаємо, 25 лютого Організація з безпеки і співробітництва в Європі заявила, що припиняє свою місію в Україні та евакуює співробітників. 

3 березня спостерігачка моніторингової місії ОБСЄ загинула під час обстрілів території України російськими окупантами. 

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