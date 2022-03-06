Британський рок-музикант Стінг виконав пісню на підтримку України, яка бореться з російьскими окупантами.

Відеозапис пісні він опублікував в Instagram.

"Я рідко співав цю пісню (Russians із альбому The Dream of the Blue Turtles (1985) – ред.) за багато років з моменту її написання, тому що ніколи не думав, що вона знову стане актуальною. Але у світлі кривавого та жахливо хибного рішення однієї людини вторгнутися до мирного незагрозливого сусіда пісня знову є закликом до нашої людяності", - написав Стінг.

"Для хоробрих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також для багатьох росіян, які протестують проти такого насилля, попри загрозу арешту та ув’язнення. Ми всі ми любимо своїх дітей. Зупиніть війну", - звернувся музикант до своїх підписників.

Стівен Кінг вважається одним із найпопулярніших закордонниих виконавців на російському ринку. Багаторазовий лауреат премії "Греммі", володар "Золотого глобуса" і 4-разовий номінант на премію"Оскар" кілька разів виступав із концертами в Україні в рамках своїх світових турне.