Ймовірна заборона купівлі нафти і газу РФ зробить життя дорожчим, але це ціна, яку треба заплатити, - МЗС Британії

Трасс запевнила, що є впевненість у перемозі над Путіним.

Очільниця британського Foreign Office Елізабет Трасс стверджує, що Заходу доведеться заплатити ціну за жорстку боротьбу з путінською Росією, але є розуміння потреби зупинити РФ.

Про це вона розповіла в інтерв’ю після зустрічі з колегами-міністрами з ЄС, G7 та України, пише "Європейська правда".

Трасс запевнила, що Захід свідомий небезпеки, яку становить сучасна Росія, і готовий її зупинити, оскільки в іншому разі Путін не зупиниться в Україні, а також подібні кроки можуть зробити інші диктатори.

"Йдеться не тільки про європейську безпеку. Яким буде наш сигнал для решти світу (якщо не перемогти Путіна в Україні)? Якщо Путін не програє, це підбадьорить інших агресорів у всьому світі", - додала вона.

Трасс запевнила, що є впевненість у перемозі над Путіним.

"Ми всі згодні, що він не може досягти успіху в Україні. Людські втрати вже жахливі, тому нам потрібно активізувати наші зусилля", - заявила вона.

Також представниця уряду Британії закликала пересічних громадян з розумінням поставитися до проблем, з якими вони також зіткнуться. Вона, зокрема, визнала, що санкції проти Росії, зокрема імовірна заборона купівлі в неї нафти і газу, "зроблять речі в Британії дорожчими, але це ціна, яку потрібно заплатити".

Раніше Трасс заявила, що країни Великої сімки дійшли згоди в тому, що потрібно відмовитися від російського газу.

Нагадаємо, що керівник британського уряду Борис Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України.

Також Велика Британія у зв'язку з війною спростила в’їзд для громадян України, яких хочуть забрати до себе родичі в Британії.